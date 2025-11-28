Macan прибыл в военкомат: «Это было быстро»

Рэпер Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, отправился на срочную военную службу. Об этом сообщил Super.ru один из призывников Григорий.

© Газета.Ru

По словам россиянина, он встретил рэпера уже в призывном пункте: «Это было быстро: он зашел, осмотрел всех взглядом и поздоровался, и также быстро ушел».

Telegram-канал Mash, в свою очередь, отмечает, что Macan оформлял документы в сопровождении двух мужчин. Он прибыл в военкомат, минуя журналистов, а со своими возможными будущими сослуживцами вел себя уважительно.

До этого СМИ раскрывали, что Косолапов получил распределение в центр спецназначения «Витязь» — элитный спецназ Росгвардии.

В его обязанности войдут борьба с терроризмом, освобождение заложников и подавление массовых беспорядков.

Рэперу грозило уголовное дело, так как в 2025 году он проигнорировал шесть повесток. После этого Macan опубликовал фото с призывного пункта в Москве и заявил, что получил повестку.

Перед отбытием на службу Macan решил продать свою машину — «легендарную» BMW М5. А также поднял ценник на свои выступления. Подробности — в материале «Газеты.Ru».