Певица Лариса Долина в новогодние праздники заработает сумму, сопоставимую со стоимостью своей пятикомнатной квартиры, которую она ранее потеряла из-за мошенников. Об этом сообщает Baza, отмечая, что делиться доходом с покупательницей жилья певица, скорее всего, не собирается.

Отмечается, что график артистки в декабре и январе почти полностью расписан. У нее осталось всего три свободных даты, а заказать выступление после этого периода можно будет только после 20 января. На праздники у певицы намечено более 20 выступлений в Дубае и около десяти концертов в России и других странах.

Стоимость одного выхода на сцену составляет 3,5 миллиона рублей, не включая НДС. Таким образом, чистый доход певицы превысит 105 миллионов рублей, что позволяет почти полностью покрыть цену квартиры в 112 миллионов рублей, которую она сначала продала под давлением мошенников, а затем вернула.

При двойном гонораре Долина готова изменить расписание и освободить нужную дату. Дополнительно она требует перелет первым или бизнес-классом, размещение в пятизвездочной гостинице с фитнес-центром и присутствие личного фониатра за пять часов до концерта, передает Telegram-канал.

Лариса Долина в Балашихинском городском суде сообщила, что на протяжении трех месяцев думала, что выполняет указания Федеральной службы безопасности.

«Прецедент Долиной»: кто стоит за аферой по продаже квартир

Еще в августе 2024 года Долина рассказывала, что стала жертвой мошенников с Украины. Она продала свою квартиру за 112 миллионов рублей, а также заложила дачу за 50 миллионов рублей, чтобы перевести деньги украинской бригаде. По уголовному дело о мошенничестве были задержаны трое подозреваемых.

«Вечерняя Москва» рассказала, как мошенники попытались «забрать» квартиру у Долиной и как преступники хотели завладеть ее недвижимостью, расположенной в других странах.

Эксперт по недвижимости Константин Апрелев в свою очередь назвал подобную мошенническую схему «эффектом Долиной». По его словам, только за текущий год более трех тысяч семей в России пострадали от таких сделок.