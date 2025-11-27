Названы самые дорогие артисты на новогодних корпоративах

Группы "Ленинград" и "Руки Вверх", рэпер Баста (Василий Вакуленко) и народная артистка РФ Ирина Аллегрова стали самыми высокооплачиваемыми артистами, которых приглашают для выступления на новогодних корпоративах 2025 года.

Об этом ТАСС сообщил российский продюсер Табриз Шахиди.

"Четверка топов в части гонораров в декабре - это "Ленинград", Баста, "Руки Вверх" и Ирина Аллегрова", - сказал он.

Шахиди добавил, что также в верхней категории гонораров находятся Анна Асти, Филипп Киркоров, Егор Крид, Сергей Лазарев, Дима Билан, группа "Звери", Григорий Лепс, Полина Гагарина и Shaman.

"Не совсем верно было бы считать самых высокооплачиваемых. К примеру, [Леонид] Агутин не является самым дорогим артистом, но работает больше всех", - пояснил продюсер.

По его словам, в числе "лидеров продаж" в этом году вновь находятся Zivert, "Иванушки International", Николай Басков, Владимир Пресняков, UMA2RMAN, "Дискотека Авария", Алексей Чумаков и "А-Студио". Шахиди уточнил, что гонорары всех перечисленных артистов распределяются в три категории в диапазоне от 20 млн до 6 млн рублей с учетом налогов и райдеров.

Продюсер также отметил, что благодаря соцсетям на корпоративном рынке появились новые исполнители, например певица Bearwolf (Валерия Василевская) и группа "Бонд с кнопкой".

"Этих артистов я бы поместил в условные четвертую и пятую гонорарные категории от 6 до 2 млн рублей (плюс налоги) за 40 минут", - рассказал Шахиди.

По его словам, стандартный сет хедлайнера на корпоративе длится 40-45 минут, но тайминг зависит от заказчика, задач, сценария, режиссерских задумок и "наличия или отсутствия второй площадки в этот вечер".