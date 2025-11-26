Муж Гузеевой неожиданно отреагировал на вопрос о тайном разводе

Окружение Ларисы Гузеевой неоднозначно отреагировало на просьбу прокомментировать информацию о её расставании с Игорем Бухаровым. Роза Сябитова заявила, что не может ничего сказать по этому поводу, а сам экс-супруг ведущей был довольно резок. С ними связались журналисты Woman.ru.

© Super.ru

Телесваха, которая многие годы работала с Гузеевой на одном проекте, отказалась обсуждать личную жизнь коллеги.

«Я ничего по этому вопросу не знаю, этого у меня не спрашивайте! Я ничего не могу сказать про них», — заявила она.

Сама Лариса Гузеева на звонок не ответила. Зато трубку взял её супруг — или уже бывший супруг — Игорь Бухаров. Однако беседовать на личные темы ресторатор отказался. Услышав вопрос, он быстро попрощался.

Названа причина шокирующего изменения в жизни Гузеевой

Сегодня стало известно, что актриса могла разойтись с мужем ещё пять лет назад, однако официальных заявлений ни от Гузеевой, ни от Бухарова не поступало. Первые слухи о проблемах в семье появились ещё в 2009 году. Тогда сама телеведущая призналась, что изменила мужу, а он, по её словам, поднял на неё руку.

