Дочь Валерии тайно покинула Россию

32-летняя дочь Валерии Шена активно вела соцсети, пыталась пробиться на музыкальный олимп, а недавно внезапно пропала. Несколько недель артистку не видели и на светских мероприятиях в Москве.

Поклонники Шены уже начали бить тревогу, но выяснилось, что с наследницей Валерии все в порядке. Просто артистка решила сменить обстановку и уехала из России. Выяснилось, что дочь звезды тайно покинула холодную Москву и улетела в Дубай к брату Артемию Шульгину.

Сын Валерии уже несколько лет работает саунд-продюсером в известной звукозаписывающей студии. Несколько месяцев назад компания открыла офис в Арабских Эмиратах, туда перевели работать Артемия. Шена не упустила шанса наведаться в гости, а заодно погреться на солнышке.

С собой в жаркую страну девушка прихватила и любимую собачку. Шена старается не расставаться с песиком.

Звездная наследница уже несколько дней наслаждается отдыхом: ходит по концертам, гуляет по набережным и бутикам. О возвращении на родину дочери Валерии пока ничего не слышно. Впрочем, Шену в столице почти ничего и не держит.

Отметим, что с музыкальной карьерой дела у наследницы Валерии идут неважно, да и постоянные сравнения с мамой Шене явно надоели. Подписчики отмечают, что под дубайским солнцем она заметно расцвела, тогда как в Москве постоянно жаловалась на неважное самочувствие и усталость.