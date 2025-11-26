Даня Милохин рассказал, чем зарабатывает после бегства из России

Даня Милохин, популярный тиктокер и шоумен в прошлом, рассказал журналистам, что работает курьером в «приятных» ресторанах и выступает на корпоративах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, блогер после начала СВО бросил съемки в проекте «Ледниковый период» и покинул Россию. Журналисты добавили, что многомиллионные гонорары, заработанные в Москве, молодой человек потратил в Дубае — от денег ничего не осталось, как и от славы.

Репортеры попросили Милохина рассказать, как и на что он живет в последние месяцы.

«Я работаю здесь в доставке. Доставляю еду. Так что, ребята, если вы здесь живёте, могу посоветовать вам несколько ресторанов приятных», — заметил Даня.

Ранее Милохин выразил надежду, что его «купят» — пригласят на частную вечеринку с тем, чтобы он вышел на ринг и провел показательный бой с другим нанятым боксером.

«Ещё есть шанс, что меня купят. Ну не купят, а я сейчас делаю Шенген в Европу. И меня хочет купить один какой-то богатый тип. Чтобы я на его дне рождения побился с кем-то. Просто с любым боксёром», — уточнил Даня.

Журналисты напомнили, что недавно Милохин намекнул на своё возвращение в Москву: он отметил, что «Россия — его Родина».