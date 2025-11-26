Названа стоимость свадьбы экс-футболиста сборной РФ с телеведущей

Бывший футболист сборной России Руслан Нигматуллин потратил около пяти миллионов рублей на свою свадьбу с 23-летней телеведущей Эвелиной Сынче. Стоимость называет Telegram-канал Sport Baza.

По информации источника, торжество прошло в отеле Hotel & Spa в Барвихе, где молодожены также провели ночь, заплатив за проживание 800 тысяч рублей. Основная часть праздника — ужин — состоялась в ресторане Just Residence под Истрой. Банкет на несколько десятков гостей обошелся примерно в 2 миллиона рублей. Организация развлечений, включая выступления кавер-группы ПАПА’ Ли и певца Андрея Алексина, потребовала еще около 1,5 миллиона рублей.

О свадьбе Нигматуллина с Сынче стало известно ранее 26 ноября. Экс-голкипер опубликовал несколько фотографий и видео со свадьбы.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».