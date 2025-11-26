Жена публично обратилась к Антону Макарскому после скандала

Антон и Виктория Макарские вместе уже 25 лет. Артисты познакомились на кастинге мюзикла "Метро" в 1999 году. Спустя год они обвенчались, а еще через три года официально зарегистрировали брак в загсе. Виктория родила мужу двоих детей — дочь Марию и сына Ивана.

26 ноября Антон Макарский отмечает юбилей. Жена одной из первых поздравила актера с 50-летием. Виктория публично обратилась к мужу с теплыми словами.

"Антону Макарскому — 50! С днем рождения, любимый", — написала артистка в личном блоге, сократив публикацию архивным снимком именинника.

Напомним, что летом Макарские оказались в центре скандала. В Сеть попали кадры из интервью 10-летней давности, на которых Антон и Виктория рассказывали, как в начале отношений притирались друг к другу. Народ счел, что звезда мюзикла "Нотр-Дам де Пари" слишком грубо обходится с женой, актера назвали абьюзером и тираном.

Виктории пришлось оправдываться. Макарская все причитания поклонников назвала клеветой. Артистка уверяла, что в ее семье царит гармония и с мужем у нее отличные отношения.