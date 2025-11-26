Гости программы Малышевой поставили ее в тупик

Врач и телеведущая Елена Малышева призналась, что гости программы «Жить здорово!» удивили и поставили ее в тупик ответом на один из ее вопросов. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Одна из участниц передачи задала Малышевой вопрос о том, могут ли уколы семаглутида для похудения вызвать слепоту. Врач ответила отрицательно и добавила, что слухи об этом побочном эффекте возникли из-за одного исследования, в котором участвовали люди с проблемами со зрением. Малышева подчеркнула, что делать вывод о вреде препарата на основании одной работы нельзя.

«Вот посмотрите на нашу студию, здесь сидит около 100 человек. Как вы этих людей опишете? Это белые люди, женщины. Мужчин у нас шесть. То есть это белые женщины, которые преобладают над мужчинами примерно в 10 раз. Вот это наша студия. Это значит, говорю я вам, что все население Земли, восемь миллиардов, — это белые люди, в основном женщины (...). Вы мне поверите?» — обратилась Малышева к зрительницам.

На вопрос врача, подразумевающий ответ «нет», зрители в студии ответили положительно.

«Товарищи, я в тупике», — отреагировала Малышева.

Она в шутку добавила, что не заслуживает такого кредита доверия от зрителей.

