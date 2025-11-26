Суд призвал к мирному урегулированию спора Анны Asti и Ярушина

Арбитражный суд Москвы призвал к мирному урегулированию спора о нарушении авторских прав Анны Аsti (Анна Дзюба – настоящее имя). Об этом сообщает iz.ru.

Речь идет о судебном разбирательстве из-за кавера на композицию «По барам» певицы Анны Аsti, исполненного в проекте актера и музыканта Станислава Ярушина.

В июне 2025-го лейбл Анны Asti потребовал от Ярушина выплатить миллион рублей из-за нарушения авторских прав. Сам актер удивился иску.

По словам артиста, Asti посещала съемки его YouTube-проекта, где исполняются каверы, и хорошо относилась к нему. Артист отметил, что по-прежнему положительно относится к творчеству Анны и не хочет с ней ругаться.

Ярушин добавил, что звонил исполнительнице, но она не брала трубку. Он предположил, что причиной подачи искового заявления в суд стало то, что в проекте, который он ведет, другая исполнительница спела трек Asti «По барам» на татарском языке.