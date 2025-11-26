Лолиту и Татьяну Буланову назвали идеальными женщинами для Джигана

Клинический психолог Марианна Абравитова назвала совершенную женщину для рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштеин). Соответствующий комментарий публикует «Пятый канал».

По мнению специалиста, музыканту в качестве партнерш идеально подойдут певицы Татьяна Буланова, Лолита Милявская и Зара. Она объяснила, что исполнительницы идеально сочетают в себе материнские и сексуальные качества.

«Нужна такая женщина, которая возьмет на себя, с одной стороны, функцию матери, а с другой стороны она должна быть супер секси. (...). Конечно, ему нужна женщина старше его, но красотка», — пояснила Абравитора и подчеркнула, что Джигану необходимо начать искать «Самойлову номер два».

О разладе в отношениях Оксаны Самойловой и Джигана стало известно 9 октября. Уточнялось, что предпринимательница подала на развод в мировой суд 6 октября. Знаменитости женаты с 2012 года. За 13 лет брака у пары родилось четверо детей — дочери Ариела, Лея, Майя и сын Давид.