Певец Юрий Лоза резко высказался о песне «Матушка» Куртуковой

Известный певец Юрий Лоза резко высказался о популярной песне «Матушка» Татьяны Куртуковой, которая уже больше года остается на лидирующих строчках в хит-парадах. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, композиция была написана 10 лет назад, но стала хитом после перевыпуска в 2024 году.

«Сегодняшних исполнителей никто не знает. Думаете, кто-нибудь знает текст песни «Матушка»? Нет, конечно. Две строчки, которые люди могут запомнить», — отметил Лоза.

По его оценке, современная эстрада совсем не похожа на эстраду прошлых лет. Он уточнил, что в прежние годы профессионалы «умели делать песни».

