Племянница и внук актрисы Нонны Мордюковой не хотят, чтобы мемориальную доску звезде установили в спальном районе. Инициатором установки стал неизвестный родственник легендарной актрисы, его имя не раскрывают.

Подробности сайту Kp.ru сообщила Юлия Вербицкая-Линник - адвокат племянницы Мордюковой Юлии Харламовой.

«Выяснилось, что появился проект установки мемориальной доски на доме, где Нонна Викторовна провела последние годы жизни. Моей доверительнице и родной племяннице Мордюковой, Юлии Харламовой, на словах сообщили, что запрос в волонтёрскую организацию, благодаря которой был инициирован этот процесс, сделал некий родственник звезды советского кино. Но его имени почему-то не раскрывают», - сообщила адвокат.

По ее словам, в доме идет голосование по вопросу установки доски. Племянница Мордюковой и внук актрисы считают, что табличку следует установить в доме на Котельнической набережной – там она проживала в двухкомнатной квартире с единственным сыном.

«Это место было для неё особенно дорогим, несмотря на вынужденный размен квартиры. Также значимыми для актрисы были жильё на Рублёвском шоссе, а также квартира, в которой она жила с Тихоновым на Большой Пироговской», - рассказала Вербицкая-Линник.

Адвокат размышляет: нельзя сказать, что в последней квартире на Осеннем бульваре прошли лучшие годы актрисы. Родственники Мордюковой хотели бы видеть мемориальную доску не в спальном районе Москвы.

Ранее сообщалось, что юморист Сергей Дроботенко исполнил обещание, которое дал Мордюковой много лет назад. Актриса просила что-нибудь написать о ней на столетие.