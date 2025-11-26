Прохор Шаляпин отказался комментировать гибель своих родственниц

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался убийством родственниц певца и шоумена Прохора Шаляпина. Трагедия произошла в 1996 году. В беседе с журналистами артист отказался комментировать убийство своих бабушки и тети.

— Никаких комментариев я не даю. Это не тема для трепа и пиара. Все на контроле СК, — заявил он в беседе с 360.ru.

В Волгограде 52-летний Алексей Л. жестоко расправился с родственницами артиста. Зимой 1996 года, ворвавшись в квартиру на улице Поддубного, он убил двух женщин. Их тела обнаружили спустя сутки.

Тогда преступление раскрыть не удалось — расследование приостановили через несколько месяцев. Возобновить его удалось только спустя 24 года. Следователи предъявили подозреваемому обвинение в убийстве, однако позже отпустили — срок давности преступления истек.