Наташа Королева отправляет в Киев заработанные в Москве деньги

Уже много лет мама Наташи Королевой живет в США. Людмила Ивановна имеет американское гражданство. А прославилась она, когда работала дирижером хоровой капеллы "Светоч". Людмила Порывай — заслуженная артистка Украины. В России она вела шоу "Время обедать!". За что бы ни бралась Людмила Ивановна, везде добивалась успеха.

И, по словам Порывай, дочек она воспитала такими же. Вот только если Наташа советы мамы приняла и стала успешной, о Русе сложно сказать тоже самое. Старшая сестра Королевой Ирина вышла на сцену первой, выбрав для себя псевдоним Руся, ее популярность зашкаливала, артистка много гастролировала, собирая на свои концерты стадионы. Однако столкнувшись со смертью сына Ирина оставила сцену, она бросила все силы на воспитание второго наследника, у которого выявили тяжелое заболевание.

Людмила Порывай в интервью Арману Давлетярову призналась, что сейчас Наташа помогает сестре деньгами. По словам Людмилы Ивановны, исполнительница хита "Желтые тюльпаны" не может оставаться равнодушной к проблемам других. Более того, Королева содержит еще и маму, и других членов семьи. Наташа на износ работает в России, чтобы пересылать деньги украинским родственникам.