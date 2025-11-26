«Не хватило тепла»: Пригожин рассказал о главной драме своего детства

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что в детстве у него не было тесной связи с матерью. Как сообщает News.ru, он признался, что был предоставлен сам себе и ему приходилось искать любые возможности для достижения целей.

По словам Пригожина, ему не хватило материнского тепла, хоть об этом «не принято говорить и, возможно, неправильно». При этом есть люди, у которых матерью «невероятная связь».

«У Валерии со своей мамой, моей тещей, такая связь, и мне невольно передалось это материнское тепло. У меня, к сожалению, не было в жизни того тепла, которого я ждал все время», — поделился продюсер.

Он отметил, что испытывает теплые чувства к матери, но она по ряду причин предоставила ему возможность самостоятельно строить свою жизнь. С 12 лет Пригожину приходилось работать и учиться на собственных ошибках, а вокруг него не было близких, которые могли бы быть примером для подражания — из-за этого приходилось ориентироваться на других людей.