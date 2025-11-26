Названа причина шокирующего изменения в жизни Гузеевой

В окружении телеведущей Ларисы Гузеевой рассказали, что еще в 2019 году она развелась с мужем. Пока артистка информацию не подтвердила, но в звездной тусовке уже обсуждают, что могло произойти. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с сайтом «Страсти» сообщил, что причиной расставания мог послужить характер актрисы.

По мнению Дворцова, Гузеева настолько сильная женщина, что рядом ей и не нужен мужчина. Он отметил — далеко не каждый способен жить с телеведущей и, более того, быть ее постоянным партнером. Продюсер уверен, что развод никак не ударил по артистке, так как она всегда зарабатывала самостоятельно и могла позволить себе все, что хочет.

«Я думаю, что она действительно развелась. Гузеева — единоличница, будем называть так, она привыкла всегда жить ради себя, а не ради мужчины. Зарабатывает она достаточно хорошо. То есть ей даже мужская поддержка не нужна. Почему она скрывала расставание несколько лет? Ну, скорее всего, боялась, не хотела к себе кого-то подпускать. Не каждый мужчина возьмет в жены или войдет в отношения с Ларисой, потому что она женщина волевая, властная, очень жесткая по отношению к мужчинам, как бы это сейчас странно не звучало. Поэтому не каждый может ее понять и принять», — поделился Дворцов.

Напомним, что с мужем Лариса Гузеева прожила в браке 20 лет.

