Макаревич* заявил, что суд не смог доказать его «иноагентство»

Фронтмен «Машины времени» Андрей Макаревич* порассуждал на тему своего статуса иноагента — исполнитель считает, что суд не смог найти у него иностранного финансирования, о чём сообщил в интервью Дмитрию Еловскому*. Таких источников, уверяет артист, у него попросту не существует.

© Super.ru

При этом музыкант заявляет, что «никак не относится» к своему статусу иностранного агента в России, так как бессилен против решения Министерства юстиции.

«И тогда они сказали: «Несмотря на то, что у него иностранного финансирования нет, он всё равно иноагент. У него нерелевантное поведение», — выдвинул Макаревич* свою версию событий.

Ранее выяснилось, что основатель «Машины времени» с момента отъезда из России в 2022 году получил порядка 4 ,8 миллиона рублей: прибыль музыкант получает от банковским вкладам. При этом певец продолжает получать российскую пенсию — с доплатами за звание народного артиста и наличие ордена «За заслуги перед Отечеством» ежемесячно артисту перечисляют 90 тысяч рублей.

* Признаны иноагентами в РФ