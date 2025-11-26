Макаревич* признался в любви к Пугачевой

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) признался в любви к артистке Алле Пугачевой. Об этом он рассказал в интервью журналисту Дмитрию Еловскому (признан Минюстом РФ иностранным агентом), запись которого доступна на YouTube.

«Она великая актриса. И она мудрейшая женщина. Я вообще ее люблю», — заявил Макаревич.

Исполнитель предположил, что интервью Пугачевой журналистке Катерине Гордеевой (признана Минюстом РФ иностранным агентом) широко обсуждалось, поскольку артистку по-прежнему любят зрители. Макаревич назвал это удивительным, поскольку певица не выступала на сцене много лет.

Ранее стало известно, что уехавший из России Макаревич с начала специальной военной операции заработал в стране около пяти миллионов рублей на процентах от банковских вкладов. По данным Shot, он также продолжает получать пенсию, размер которой составляет почти 90 тысяч рублей.