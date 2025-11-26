Даня Милохин работает доставщиком еды в Дубае

Даня Милохин и Евгения Медведева были любимым у зрителей дуэтом на шоу "Ледниковый период". Даже ходили слухи, что у блогера и спортсменки роман. Но Милохин внезапно сбежал из страны, со скандалом бросив шоу, и оставив Медведеву без партнера.

Блогер обосновался в Дубае, затем пробовал жить в США. Сейчас Даня Милохин снова находится в ОАЭ. Он развивает свои социальные сети, записывая самые разные видео. Кроме того, он регулярно общается с многочисленными поклонниками.

Так, Даня признался, что работает курьером в доставке еды. Отметим, что в Дубае Милохин несколько раз менял сферу деятельности: то он барбершоп откроет, то под флагом России на боксерский ринг поднимется. Однако, по словам блогера, именно курьерская работа принесла ему наибольший доход.

Ранее Милохин сообщил о том, что в скором времени вернется в Россию. Ходят слухи, будто блогер не может смириться с тем, что Евгения Медведева собралась замуж. Напомним, что у прославленной фигуристки роман с известным танцором Ильдаром Гайнутдиновым.