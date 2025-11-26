Авраам Руссо отсудил 600 тысяч рублей у обвиняемого в его похищении

Кунцевский районный суд города Москва частично удовлетворил иск о компенсации морального вреда, который эстрадный певец Авраам Руссо подал к обвиняемому в его похищении Тархану Эльдукаеву.

Как сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, суд постановил взыскать с ответчика в пользу истца 600 тыс. рублей.

В конце мая РИА Новости сообщило, что обвиняемый в похищении Руссо Эльдукаев не признал вину во вменяемых ему преступлениях.