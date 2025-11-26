«Для меня тяжело»: Тодоренко про воспитание детей

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что ей непросто быть многодетной матерью и воспитывать детей, из-за чего она прибегает к помощи мужа, бабушек, а также нанятых нянь. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Во время общения с журналистами на звездном вечере Woman.ru артистка отметила, что дети «это потрясающе», но при этом и «очень дорого». Из-за этого она и ее муж Влад Топалов так много работают.

«Для меня тяжело быть всегда в одном помещении, исполнять какие-то бытовые дела, рутину, поэтому меня спасает работа…», — добавила она.

Кроме того, Тодоренко уверена, что идея выплачивать домохозяйкам зарплату достойна внимания. Она отметила, что отказавшиеся ради семьи от работы женщины тратят много времени и экономят своим супругам огромные деньги на домработниц, нянь и поваров, а потому платить им нужно по меньшей мере 400 тысяч рублей в месяц.