Огромный долг, возвращение в Москву и мнение об СВО: где сейчас Цекало

Продюсер Александр Цекало вернулся в Москву вместе с женой и погасил часть долга по алиментам, выплатив 21 млн рублей. Что происходит в его жизни, разбиралось издание News.ru.

Напомним, что в начале 2019 года 58-летний Александр Цекало женился в четвертый раз — на 28-летней модели, актрисе и художнице Дарине Эрвин. Браку предшествовал развод с Викторией Галушка — сестрой певицы Веры Брежневой. От нее у Цекало двое детей — дочь Александра (родилась в 2008 году) и сын Михаил (родился в 2012 году).

Долг по алиментам

После развода Виктория вернула девичью фамилию и получила особняк на Рублевке, который впоследствии продала. Также шоумен обязан ежемесячно переводить около 1,7 млн рублей на содержание двоих детей.

При этом, по данным СМИ, сестра Веры Брежневой потребовала от Цекало 48,9 млн рублей в качестве компенсации за годы неуплаты алиментов. Продюсер частично погасил задолженность, однако ему все еще необходимо выплатить бывшей жене 28,9 млн рублей.

Возвращение в Москву

25 ноября появилась информация о том, что Александр Цекало и его жена Дарина Эрвин вернулись в Москву из США, где жили долгое время, и где прошла их свадьба.

При этом в августе стало известно, что Цекало работает над новым российским сериалом «Джайв», в котором главная роль досталась Антону Васильеву. Анонимные источники утверждали, что Эрвин также будет играть в сериале, однако представители компании опровергли эти данные.

Отношение к спецоперации

Александр Цекало не высказывался ни за, ни против проведения российской спецоперации на Украине, также он не позволял себе и антироссийских высказываний, отметили опрошенные изданием эксперты.

Однако глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратил внимание на то, что продюсер после начала СВО одним из первых среди деятелей культуры, кто покинул Россию. Бородин подчеркнул, что намерен запросить информацию о расходовании денежных средств кинокомпанией «Среда», принадлежащей Цекало, в том числе и полученных из госбюджета.

В свою очередь, телевизионный критик Александр Горбунов напомнил, что Цекало не критиковал публично спецоперацию, и назвал достойными проекты «Среды».

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заметил, что на фронте нейтрально относятся к представителям «так называемой культурной элиты», которые сначала покинули Россию, а потом вернулись.