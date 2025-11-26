Суд снова оставил без движения иск ветерана к Алле Пугачевой

Суд в очередной раз оставил без движения иск ветерана к Алле Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

© Passion.ru

Пресненский суд Москвы не стал рассматривать иск ветерана Александра Трещева к певице Алле Пугачевой. В решении указано, что заявление оставлено без движения. Это значит, что в иске есть ошибки, которые истец может исправить в установленный срок.

Напомним, ветеран Афганистана Александр Трещев подал шесть исков о защите чести и достоинства к Алле Пугачевой в разные суды Москвы. Четыре из них отказались принимать заявления, еще два — оставили их без движения.

Трещев намерен взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за ее высказывания о решениях президента России и лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Ранее мы писали о том, что глава ФПБК Виталий Бородин подал в суд на уехавшую из РФ Аллу Пугачеву.