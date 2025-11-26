Боня отреагировала на фото Кайли Дженнер в приспущенных трусах

Российская блогерша и телеведущая Виктория Боня прокомментировала откровенные фото американской телезвезды Кайли Дженнер. Ее комментарий появился в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) создательницы марок Khy и Kylie Cosmetics.

28-летняя бизнесвумен предстала перед камерой в бикини цвета металлик, состоящем из подчеркивающего грудь бюстгальтера и трусов с завязками на талии. При этом на некоторых размещенных кадрах видно, что во время съемки она приспустила нижнюю часть купальника.

«Было довольно идеальное воскресенье», — подписала Дженнер пост, который набрал 2,7 миллиона лайков.

45-летняя экс-участница реалити-шоу «Дом-2» отреагировала на эффектную фотосессию знаменитости.

«Что за красавица?» — задалась Боня вопросом.

В октябре Кайли Дженнер оправдалась за откровенный наряд на свадьбе певца Джастина и модели Хейли Бибер.