Учитель танцев: что известно о новом возлюбленном Лерчек

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, которая находится под домашним арестом из-за дела об уклонении от уплаты налогов, шокировала общественность новостью о внезапной беременности. Отцом ребенка звезды стал аргентинский 37-летний танцор Луис Сквиччиарини.

Первые слухи о связи Лерчек и Луиса появились весной 2024 года, когда пару застукали вместе в ночном клубе. Аргентинец часто бывал дома у Валерии, где обучал ее страстным латиноамериканским танцам. Когда между ученицей и учителем вспыхнула искра, точно неизвестно. Но чувства оказались настолько сильными, что 19 марта 2024 года Лерчек подала на развод с мужем. 11-летний брак с Артемом был официально расторгнут в августе того же года.

Два дня назад блогерша в сопровождении нового возлюбленного пришла на очередное слушание в Гагаринский суд Москвы. Она сообщила журналистам, что именно Луис является отцом ее будущего ребенка. Артем, который также присутствовал на заседании, о беременности экс-супруги ничего не знал.

После суда влюбленные устроили романтическую фотосессию, кадры которой появились в социальных сетях.

«Для меня честь и величайшее счастье сообщить, что я стану отцом. Это совершенно новый и самый важный этап в моей жизни. Я всегда берег свое личное пространство от посторонних глаз, но сейчас понимаю, что настоящее счастье хочется разделить с теми, кто по-настоящему нас поддерживает. Я безмерно благодарен за доверие моей возлюбленной и ее семье. Моя главная задача сейчас — быть их опорой и защитой. Я обещаю сделать все возможное, чтобы наша семья была окружена любовью, заботой и счастьем. Спасибо каждому, кто отправляет нам теплые слова в это время. Ваша поддержка дает нам силы и уверенность», — подписал пост Луис.

Новый избранник Лерчек начал заниматься танцами еще в молодости. В 2006 году он стал победителем национального чемпионата Лос-Амигос. После переезда в Россию хореограф продолжил спортивную карьеру. В 2018 году он взял серебряную награду на первенстве страны, а затем завоевал бронзу на чемпионате Европы. В следующем году ему удалось стать финалистом чемпионата мира по танго.

Основной заработок Луиса — частные уроки танцев. По информации издания Super, аргентинец берет за каждое занятие 10 тысяч рублей. Для семейных пар стоимость выше.

Кадры из жизни нового возлюбленного скандальной блогерши — в галерее «Рамблера».