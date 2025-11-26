Лоза высмеял хит Татьяны Куртуковой «Матушка Земля»

Певец и композитор Юрий Лоза раскритиковал хит Татьяну Куртуковой «Матушка Земля».

© Passion.ru

По его мнению, никто из россиян даже не знает текст этой завирусившейся песни.

«Думаете, кто-нибудь знает текст песни «Матушка»? Нет, конечно. Две строчки, которые люди могут запомнить. Как можно говорить о том, что нынешняя эстрада каким-то образом похожа на предыдущую? Я продолжаю писать песни, которые имеют смысл. Как мне относиться к артистам, если я не могу понять их текста?» - заявил Лоза в беседе с Абзацем.

Исполнитель хита «Плот» выразил уверенность, что раньше были профессионалы, которые умели делать песни, но они перестали этим заниматься.

Лоза отреагировал на предложение запретить в России песни Меладзе

Ранее россияне назвали лучших артистов 2025 года. Среди певиц первую строчку в четвертый раз заняла Полина Гагарина с результатом 17%. За ней следуют Валерия (11%) и Лариса Долина (8%). По 7% голосов набрали Татьяна Куртукова и Надежда Кадышева.