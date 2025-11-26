Седокова в слезах обратилась к фанатам

Певица Анна Седокова заявила поклонникам, что вновь столкнулась с хейтом из-за смерти своего бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Ее слова приводит Telegram-канал «Звездач».

По словам артистки, сегодня утром она получила очень неприятное сообщение от совершенно незнакомого человека.

«Он написал мне, чтоб я сдохла и мои дети. Я знаю, что, если я буду сильно плакать, вы подумаете — она сильно плачет… Но я каждый день проживаю такую боль, подвергаюсь нападкам, обвинениям, и я каждый день делаю так, чтобы память человека, которого я любила, была нетронута!», — заявила Седокова.

Певица отметила, что старается сделать все от нее зависящее, чтобы Яниса Тимму помнили как хорошего человека, и именно поэтому она хранит тайны уже год и ничего не рассказывает.

В середине октября 2024-го певица Анна Седокова обратилась в суд с иском о расторжении брака с Яносом Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск. В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

При этом семья латвийского баскетболиста Яниса Тиммы наняла адвоката, которая намерена возбудить уголовное дело против певицы по статье о доведении до суицида. Адвокат также хочет доказать незаконное завладение Седоковой имуществом Тиммы.