Пугачеву засняли на Кипре во время шопинга

Певицу Аллу Пугачеву засняли во время шопинга на Кипре. Поклонница 76-летней артистки «поймала» ее в зеркале и поделилась видео в соцсетях. Ролик публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

На кадрах, которые фанатка показала в Сети, Алла Борисовна была в сером костюме с черными вставками. Она с кем-то оживленно общалась, а после к ней подошла девушка, которая ее снимала. Поклонница призналась, что им удалось поговорить о творчестве и об искусстве. Она отметила, что осталась «в восторге» от этой встречи.

В комментариях некоторые пользователи написали, что девушке действительно повезло, ведь в России Пугачева так легко не подпускала к себе простых людей.

«В России даже и близко бы к себе не подпустила в магазине, звезда же была. А тут и этому рада», «Эта „звезда“ теперь подпускает к себе плебеев», «От одиночества старушка уже ходит в магазины просто поговорить», — обсуждают в Сети.

