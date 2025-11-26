Хилькевич поделилась секретом успешной многодетной мамы

На мероприятии Celebrity party Woman.ru актриса и телеведущая Анна Хилькевич поделилась с корреспондентом News.ru своими мыслями о материнстве.

Она отметила, что быть мамой троих детей — это большая ответственность и требует значительных усилий. По словам Анны, в каждой семье свои подходы к воспитанию, и ей самой приходится быть строгой, чтобы поддерживать дисциплину и порядок.

Хилькевич рассказала, что отец девочек «просто их любит». По ее мнению, ключевой задачей является поиск баланса между любовью и соблюдением тех самых границ, которые так нужны.

Хилькевич убеждена, что многодетная мама должна уделять внимание своему самочувствию и находить время для отдыха. Она также рекомендует не брать на себя слишком много обязанностей.

Анна заявила, что иногда проводит время с семьей без посторонней помощи. Она призналась, что уже на третий день начинает испытывать дискомфорт. Поэтому актриса советует максимально использовать помощь окружающих и никогда не отказываться от нее.

Напомним, что Хилькевич состоит в браке с предпринимателем Артуром Мартиросяном уже 10 лет. Они воспитывают троих детей.