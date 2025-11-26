Товстик заявила, что в клубе Дибровой учат быстро уводить мужа из семьи

Жена любовника модели Полины Дибровой Елена Товстик едко высказалась в адрес бывшей подруги. Она вспомнила про клуб экс-супруги Дмитрия Диброва и заявила, что там учат уводить мужа из семьи.

В этом году в шоу-бизнесе развернулся большой скандал, связанный с разводом Дибровых. Выяснилось, что Полина изменяла мужу с другом семьи Романом Товстиком. Причем он тоже женат, и модель с его супругой хорошо общалась. Когда стало известно о неверности, обе пары подали на развод. Только семья телеведущего распалась тихо, а вот Товстики по сей день выясняют отношения и остаются в законном браке.

Елена простить предательство подруги не может. Недавно она вновь «уколола» Полину, когда поздравляла Светлану Сильваши с открытием женского клуба.

«Наконец-то в нашем мире будет действительно важный и нужный проект, который поможет женщинам в их развитии и пропаганде семейных ценностей! А не как в клубе у Полины Дибровой, который посвящен встречам „Как правильно и быстро увезти мужа из семьи“», - отметила Товстик.

К слову, Роман и Полина сейчас живут вместе. Ходили слухи, что они расстались, однако инсайдеры информацию не подтвердили.

Ранее Полина Диброва улетела на Мальдивы.