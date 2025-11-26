Организаторы ведут переговоры о концерте Трэвиса Скотта в «Лужниках»

Американский рэпер Трэвис Скотт провёл очные переговоры с российскими организаторами в Дубае и обсудил возможный концерт в «Лужниках» летом 2026 года, сообщает Mash. Рэпер предварительно согласен на выступление за рекордные $8 млн (₽631 млн).

Дальнейшие контакты отложили до конца зимы. Команда артиста хочет понять, как изменится политическая ситуация, и только после этого переходить к финальным договорённостям. По словам источников, Скотт отметил, что ранее поступали предложения от других российских организаторов, но он их «даже не рассматривал».

Переговоры стали возможны после летних выступлений рэпера в Европе. По данным Mash, после шоу в Абу-Даби ему предложили закрытое афтепати, где обсудили идею московского концерта и поиск инвесторов. Разговор продолжался несколько часов и завершился предварительным согласием артиста, который при этом внимательно следит за новостями в России.

На переговорах стало понятно, что Скотт серьёзно оценивает риски. Он многократно спрашивал о политической повестке и репутационных последствиях. Гонорар в $8 млн превышает его средний европейский тариф — около 5 млн, хотя бывают исключения, например, 11 млн в Катаре. При этом организаторы признают: даже полный аншлаг в «Лужниках» не перекрывает такие расходы, поэтому они заранее подключили крупных инвесторов и обсуждают финансовую модель проекта.