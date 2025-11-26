Раскрыта неожиданная деталь конфликта вокруг последнего альбома Паши Техника

Фанаты рэпера Паши Техника, скончавшегося весной 2025 года, начали сбор средств, пытаясь добиться согласия его бывшей жены на выпуск пластинки, записанной при жизни музыканта.

По данным участников проекта, речь идёт об альбоме «5 минут до итогов» — 30-трековом релизе, работа над которым завершилась ещё при жизни Паши Техника. Музыкант Southwest Mafia (Савелий) сообщил, что после смерти рэпера он решил довести проект до выхода. К альбому проявили интерес несколько лейблов, включая A+, ранее сотрудничавший с артистом. Один из них предложил аванс в размере 1,3 миллиона рублей.

Однако для заключения сделки требовалось согласие бывшей супруги исполнителя Евы Карицкой, контролирующей авторские права. По словам Савелия, она запросила 1 млн 50 тысяч рублей, из которых музыканту отходило лишь 250 тысяч. Кроме того, Ева настаивала на распределении будущих роялти в пропорции семьдесят на тридцать в свою пользу. Этот вариант Савелия не устроил: он заявил, что вложил в релиз значительные силы, а также обязан обеспечивать двоих детей. Переговоры зашли в тупик.

Когда о конфликте узнали поклонники Паши Техника, они предложили свой путь решения: объявили сбор одного миллиона рублей, чтобы передать сумму Еве и добиться выпуска альбома.