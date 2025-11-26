Раскрыты подробности личности новой избранницы Диброва

Новой избранницей Дмитрия Диброва оказалась подруга его бывшей жены. Об этом сообщает StarHit.

Журналистам удалось вычислить личность таинственной незнакомки, которая отправилась в путешествие на Бали вместе с Дмитрием Дибровым.

В окружении рассказали, что девушка является знакомой бывшей жены телеведущего Полины.

«Уже около двух месяцев Дмитрий встречается с приятельницей Полины, известным нутрициологом Катей Гусевой. Роман они закрутили этой осенью, хотя знакомы несколько лет, Катя даже состояла в клубе Полины, та, собственно, их и познакомила в свое время», — рассказал источник.

Возлюбленной Диброва 43 года, она работает нутрициологом и коучем в одном из престижных фитнес-клубов на Рублевке. У девушки трое детей — старшему ребенку 13 лет. Известно, что отец девочки скончался. Еще двое детей рождены вне брака.

Ранее мы писали о том, что Дмитрий Дибров планирует встретить Новый год с бывшей женой и сделать ей предложение.