Элджей ликвидирует свой бизнес в России

Рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк) решил ликвидировать свой бизнес в России. За четыре года фирма принесла рэперу лишь финансовые потери, сообщает Shot.

По информации Telegram-канала, артист зарегистрировал ООО «Итэн дрим» в 2021 году. Предполагалось выпускать безалкогольные напитки и кондитерские изделия с булочками. Однако в итоге были понесены убытки в размере 101 тысячи рублей.

Компания Элджея ООО «Сайонара бойс», зарегистрированная в 2017 году как звукозаписывающая фирма, также находится на грани ликвидации.

В течение последних трех лет ей удавалось выходить в плюс: в 2022 году она принесла 161 тысячу рублей, в 2023-м — 380 тысяч рублей. Однако в 2024 году компания столкнулась с нулевой выручкой и убытками, превышающими 1 миллион рублей.

Ранее стало известно, что Элджей за первые четыре месяца текущего года нарушил правила дорожного движения 30 раз. Ему были выписаны штрафы на сумму 11 тысяч рублей.