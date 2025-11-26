Михаила Боярского оштрафовали за неоплату другого штрафа

Актера и певца Михаила Боярского оштрафовали за неоплату в срок другого штрафа. Об этом, ссылаясь на материалы суда в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости. В документах говорится, что Боярскому назначен штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы. Решение суда вступило в законную силу, жалобу Боярский не подавал. Подробности дела не известны.

25 ноября стало известно, что актер Леонид Ярмольник рискует получить двойной штраф за неоплату предыдущего в срок. 23 мая сообщалось, что мировой суд в Москве оштрафовал актера Игоря Верника за то, что он своевременно не оплатил другой штраф.

Судья руководствовался частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ ("Неуплата административного штрафа в срок"). В кодексе указано, что нарушителя могут оштрафовать в двукратном размере, арестовать на срок до 15 суток либо привлечь к обязательным работам на период до 50 часов.