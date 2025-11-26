Поиски продюсера «Ласкового мая» Разина привели в престижный район США

Продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин, который объявлен в розыск за мошенничество, зарегистрировался в двухэтажном таунхаусе в городе Нейплс во Флориде (США) месяц назад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выписку из реестра недвижимости.

Документ с американским адресом Разина датирован 30 октября. Теперь он живет в нескольких километрах от Мексиканского залива, а на его внутреннем дворе есть искусственный пруд. Этот район города считается «престижным» — аренда похожего здесь составляет 2700 долларов в месяц (около 212 тысяч рублей).

В России продюсеру заочно предъявлено обвинение в мошенничестве за подделку договора с автором песен «Ласкового мая» Сергеем Кузнецовым. Материальный ущерб по делу составил около 500 миллионов рублей.

Разин скрывается от российских правоохранительных органов в США.