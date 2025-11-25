51-летний Руслан Нигматуллин женился на 23-летней телеведущей

Российский футболист Руслан Нигматуллин женился на 23-летней телеведущей Эвелине Сынча. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что со своей прошлой женой спортсмен расстался в 2024 году. Как заявил сам Нигматуллин, развод произошел не из-за его встречи с Сынча — причина расставания футболиста не связана с молодой девушкой.

«Хочу внести ясность по поводу поста о разводе, вызвавшего у некоторых ложные предположения. Распространилось мнение, что мой развод связан с моими нынешними отношениями. Это не так. Идея разрыва и развода с Еленой возникла задолго до начала моих нынешних отношений с Эвелиной. Хочу подчеркнуть, что мои отношения с Эвелиной не имеют никакого отношения к разводу. Прошу вас не искать грязи там, где ее нет. Каждый человек имеет право на счастье и новый шанс на любовь», — заявил он.

Как сообщает издание, о подготовке к свадьбе Нигматуллин заявил еще в марте, но торжество состоялось только сейчас. Присутствовали ли на празднике сыновья спортсмена, остается загадкой — дети футболиста поддержали его бывшую жену и очень тяжело восприняли развод родителей.

«Они вообще сильно привязаны к маме. Гораздо больше, чем к папе. Мне сейчас не пишут, не звонят. <...> Обидно. Одному я подарил 23 года любви, другому — 19. Делал все, чтобы они были счастливы, помогал им развиваться, дал хорошее образование. Надеюсь, со временем сыновья меня поймут», — заявил он.

