Рэпер Птаха задолжал приставам 319 тысяч рублей

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) задолжал судебным приставам почти 319 тыс. рублей, в том числе более 66 тыс. рублей по штрафам ГИБДД. Об этом пишет РИА Новости.

Птаха — рэп-исполнитель, актер, участник группы «Три кита» и экс-участник рэп-групп «Отверженные» и Centr.

Согласно данным приставов, с 2023 по 2025 год на рэпера было возбуждено 242 исполнительных производства, в том числе более 115 исполнительных производств по штрафам ГИБДД.

Общая сумма долга артиста составляет почти 319 тыс. рублей, из которых более 66,7 тыс. рублей по штрафам ГИБДД, почти 40 тыс. рублей «штраф иного органа», более 20 тыс. рублей по «задолженности по ИД», а также более 192 тыс. рублей исполнительского сбора.

