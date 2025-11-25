Стало известно, сколько выплатит «Золотое кольцо» Кадышевой по иску РАО

Театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой выплатит 50 тыс. рублей за исполнение песен «Течёт ручей» и «Россия-Русь» без разрешения правообладателей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Ранее сообщалось, что 1 октября Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Российского авторского общества к Театру «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

Причиной судебного разбирательства стало исполнение без разрешения правообладателей композиций «Россия-Русь» (авторы — Виктор и Ксения Пеленягрэ) и «Течет ручей» (авторы — Петр Черняев и Наталья Трушина).

По данным канала, певица исполнила эти песни на концерте «Плывёт веночек» во время шоу 11 апреля в Москве. Защитники авторских прав потребовали выплатить 80 тысяч рублей за обе песни.

Суд лишь частично удовлетворил исковое заявление — «Золотому кольцу» придется выплатить 40 тыс. за песню «Россия-Русь», а также вернуть пошлину в 10 тысяч рублей.

Напомним, что весной 2025 года «Комсомольская правда» назвала Надежду Кадышеву самым высокооплачиваемым исполнителем российской эстрады. По данным издания, на летних корпоративах гонорар артистки и ансамбля «Золотое кольцо» достигал в зависимости от места проведения 15–20 млн руб.