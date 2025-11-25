Виктория Боня подтвердила, что делает интимное омоложение

Виктория Боня ответственно подходит к поддержанию молодости. Блогер понимает, что возраст выдаёт не только лицо, и предпочитает комплексный подход: например, работает с эндокринологом, чтобы отсрочить менопаузу, и делает омолаживающие процедуры, в том числе интимных зон. Об этом звезда Сети рассказала в ответ на вопрос подписчика в запрещённой в РФ соцсети.

Знаменитость по просьбе поклонников раскрыла и некоторые подробности процедуры.

«Вам делают обезболивание», — написала Виктория.

Ранее на Викторию Боню обрушилась волна критики после новых провокационных фото. Поводом стала серия провокационных фотографий в её личном блоге, которые мгновенно вызвали бурную реакцию в социальных сетях. Кто-то увидел на снимках черты Анджелины Джоли, а кто-то — признаки «разнузданного» образа жизни.