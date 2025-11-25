Сбежавшая из России Лазарева* пожаловалась на тяжелую жизнь

Татьяна Лазарева* (признана иноагентом в России и внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) с 2016 года не живет в России. Артистка перебралась в Испанию и до 2022 года регулярно приезжала на заработки в Россию.

Лазарева* не появлялась на Родине уже больше трех лет. Из-за резких высказываний в адрес родной страны артистка не только растеряла поклонников, но и лишилась стабильного дохода. В свежем интервью Лазарева* призналась, что теперь у нее совсем другая жизнь, без излишеств и былой роскоши.

По словам артистки, в России у нее были деньги, дом, стабильная работа, личный водитель и даже перелеты бизнес-классом. Эмиграция же полностью изменила жизнь Татьяны*, и не в лучшую сторону. Лазарева* призналась, что ностальгирует по тому беззаботному времени.

Артистка отметила, что не осталась без всего, но о прежних масштабах ей приходится лишь мечтать.

"У меня большая ностальгия по мне беззаботной, у которой прекрасный дом, полная чаша, няньки, водители, деньги, перелеты, путешествия и любимая работа. Сейчас у меня ничего этого нет", — призналась телеведущая.

По словам Татьяны*, больше всего ее удручает даже не отсутствие денег, а то, что приходится терпеть оскорбления в Сети. Мол, иногда ей даже желают смерти.

