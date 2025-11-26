Продюсер Александр Цекало прилетел в Москву, передает Telegram-канал Super.ru. Вместе с ним на улицах столицы заметили супругу Дарину Эрвин.

Журналисты сделали фотографию пары. Александр вместе с женой прогулялся по улицам Москвы. Пока Дарина несла сумку, Цекало держал на поводке миниатюрную собаку.

Продюсер не живет в России уже несколько лет, поэтому редко бывает тут. Вероятно, его очередной визит запланирован и относится к работе над новым отечественным проектом. Об участии Александра в этих съемках стало известно еще в августе.

Также в августе с Цекало потребовала алименты через суд его бывшая жена Виктория Галушко. Продюсер заплатил спустя 4 месяца 21 миллион рублей. Однако экс-супруга требует от Александра еще 29 млн в качестве выплат на двух детей.