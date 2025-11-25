Российское авторское общество отсудило 40 тысяч у «Золотого кольца» Кадышевой

Арбитражный суд Москвы взыскал 40 тысяч рублей с ООО «Национальный театр народной музыки и песни «Золотое кольцо» народной артистки России Надежды Кадышевой в пользу Российского авторского общества (РАО). Об этом во вторник, 25 ноября, стало известно из материалов дела.

© Вечерняя Москва

— РАО просило взыскать с ответчика 80 тысяч рублей, но потом сумму иска уменьшило. Исковое заявление РАО было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Это значит, что решение вынесено по представленным сторонами документам, без судебных заседаний, — передает данные из материалов дела РИА Новости.

Ранее Российское авторское общество подало иск к организатору концертов певицы Надежды Кадышевой, компании «Театр «Золотое кольцо». Суть претензии состоит в том, что народная артистка России исполнила песни «Россия-Русь» и «Течет ручей» без согласия их авторов.

Также в середине ноября ОАО «Дворец спорта» обратилось в суд с требованием к ООО «Театр «Золотое кольцо», владельцами которого выступают сама артистка и ее сын Григорий Костюк. Автор иска представляет ледовую арену, где в июле состоялся концерт Кадышевой с участием ее сына. При этом конкретные основания для финансовых претензий неизвестны