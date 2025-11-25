Адвокат оценил возможность экстрадиции продюсера Разина из США в Россию

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев оценил возможность экстрадиции продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина из США в Россию.

Ранее правоохранители сообщили ТАСС, что объявленный в розыск по обвинению в особо крупном мошенничестве Разин скрывается от следствия в США и не собирается возвращаться в Россию. Следствие обвиняет музыкального продюсера в нанесении материального ущерба в полмиллиарда рублей, а именно в том, что он присвоил средства, которые должны были быть лицензионным вознаграждением поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен группы.

Стандартный алгоритм в РФ следующий: уголовное дело — объявление в федеральный розыск — дальше запрос на международный розыск через Интерпол с «красной карточкой». Но тут важно понимать одну тонкость: Интерпол не исполняет российские пожелания автоматически. После 2022 года организация очень аккуратно проверяет все запросы из РФ на «политическую составляющую» — и если хоть что-то покажется сомнительным, карточку могут просто не выпустить в обращение или использовать ее только в информационном режиме. Даже если карточка все-таки появится, в США она не имеет силы обязательного ареста. Американские власти могут реагировать, но чаще всего просто берут информацию к сведению. Задержания по российским запросам там происходят редко. Алексей Гавришев Адвокат, управляющий партнер AVG Legal

В уголовном деле Разина существует нюанс, связанный со сроками давности, отметил адвокат.

«Мошенничество в особо крупном размере — тяжкое преступление, и срок давности по нему 10 лет лишения свободы плюс значительный штраф. А, стало быть, аресты имущества и денежных средств в виде запрета на распоряжение ими. Но если лицо скрывается, его объявляют в федеральный розыск и на усмотрение инициатора — в международный, срок давности при этом замораживается. То есть дело никуда не исчезнет, и Разин формально будет «висеть» в розыске столько, сколько нужно. Российские органы при этом будут регулярно продлевать розыск, подтверждать международный запрос, обновлять материалы — это нормальный рутинный процесс», — заявил собеседник Рамблера.

В деле продюсера российская сторона сделает все, что предусмотрено законом, подчеркнул Гавришев.

«Россия объявит его международный розыск, направит информацию в Интерпол, будет ждать сигнала от США. Но реально повлиять на ситуацию она не может: экстрадиции между странами нет, политический фон холодный, а американские суды крайне осторожны с российскими запросами. Так что уголовное преследование продолжится, срок давности будет приостановлен, но сам Разин в США потенциально будет чувствовать себя свободнее, чем если бы он оказался в одной из стран, сотрудничающих с Россией по выдаче. Поэтому при поступлении информации о его перемещениях из США, например, в третью страну его могут экстрадировать и доставить инициатору», — сказал он.

Для Разина существует полноценный риск получения реального срока в России, добавил эксперт.

«Выдвинутое ему обвинение считается тяжким преступлением, и суды по этой статье обычно не тяготеют к условным приговорам. Впрочем, несмотря ни на что, дальше свободно перемещаться он уже не сможет, а риски экстрадиции сохранятся как значительные, просто из другой страны, которую он захочет посетить. Поэтому говорить, что скрыться в США — это гарантия ухода от ответственности в РФ, не приходится. Это, скорее, временная мера», — заключил специалист.

