Продюсер предрек крах карьеры Лободы на Украине из-за песен на русском
Уехавшая на Украину певица Светлана Лобода продолжает петь на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник предположил, что после таких заявлений певице могут объявить бойкот на родине.
По словам Дзюника, Лобода может оказаться в ситуации Андрея Данилко, которого гнобят на Украине из-за песен на русском языке.
Продюсер отметил, что Светлана всегда пела на русском и получила признание в России.
Напомним, Светлана Лобода пожаловалась на крах карьеры после отъезда из России. Однако исполнительница не собирается возвращаться в Москву, несмотря на потерю славы.