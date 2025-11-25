Продюсер предрек крах карьеры Лободы на Украине из-за песен на русском

Уехавшая на Украину певица Светлана Лобода продолжает петь на русском языке. Продюсер Леонид Дзюник предположил, что после таких заявлений певице могут объявить бойкот на родине.

По словам Дзюника, Лобода может оказаться в ситуации Андрея Данилко, которого гнобят на Украине из-за песен на русском языке.

Продюсер отметил, что Светлана всегда пела на русском и получила признание в России.

«На Украине она обычная проходная певичка, ее там однозначно не принимают. Лободе не дадут выступать на Украине, просто не пустят. Никому нет туда дороги больше, если есть в репертуаре хоть одна песня на русском языке», — приводит его слова Абзац.

Напомним, Светлана Лобода пожаловалась на крах карьеры после отъезда из России. Однако исполнительница не собирается возвращаться в Москву, несмотря на потерю славы.