Кидман описала свое состояние на фоне развода после 19 лет брака

Оскароносная голливудская актриса Николь Кидман прокомментировала свое состояние на фоне развода с супругом, музыкантом Китом Урбаном, после 19 лет брака. Об этом она рассказала в беседе с певицей Арианой Гранде для Interview Magazine.

«Я держусь», — заявила Кидман.

Актриса добавила, что недавно вернулась в Нэшвилл, штат Теннесси, где жила вместе с мужем.

О расставании Кидман и Урбана стало известно в сентябре. Сообщалось, что пара живет раздельно с начала лета. По словам инсайдеров, решение о расставании принял музыкант, а его супруга не хотела этого и «пыталась спасти брак». Позже появились слухи о том, что артист якобы уже успел вступить в отношения с молодой коллегой.

Пара заключила брак в 2006 году. У супругов есть две общие дочери — 17-летняя Сандэй Роуз и 14-летняя Фэйт Маргарет.