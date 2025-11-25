Семенович рассказала о любви к сладостям и калорийным блюдам

Певица и актриса Анна Семенович рассказала, что старается сидеть на диетах, несмотря на свою любовь к еде. Ее цитирует Общественная служба новостей.

Исполнительница подчеркнула, что ей крайне тяжело долго соблюдать какой-либо режим питания.

«Да, конечно, нужно выглядеть достойно на сцене, я по возможности делаю все, что от меня зависит, дабы иметь стройную фигуру, но на свете так много разных вкусных сладостей и калорийных блюд, что иногда не удается удержаться», — сказала она.

Семенович добавила, что после срывов она садится на «жесткую диету», а к силовым нагрузкам подключает кардиотренировки.

Ранее Анна Семенович заявила, что голодала всю жизнь. По словам исполнительницы, она столкнулась с бодишеймингом еще в пятилетнем возрасте, когда занималась фигурным катанием, — тогда тренер назвала ее толстой.

Бодишейминг — осуждение параметров человеческого тела, отличающихся от «глянцевых» стандартов.