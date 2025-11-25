Сергей Соседов раскрыл свои заработки. Оказывается ведущий не стал поднимать ценник на новогодние корпоративы.

Соседов — не только музыкальный критик и историк музыки. Любимец публики уже несколько лет гастролирует с собственной программой, и не против поработать в новогоднюю ночь в качестве ведущего.

В этом году спрос на Соседова вырос, но критик не поднял цены, как это сделали почти все его коллеги. Сергей говорит, что таким образом он остается востребованным. За частное мероприятие ведущий получает 500 тысяч рублей.

"Моя работа на корпоративе стоит действительно пятьсот тысяч рублей. Хотя, например, один из самых крутых прокатчиков нашего шоу-бизнеса считает, что я дешевлю. И что мой вечер должен стоить дороже", — поделился Соседов с URA.RU.

Выступает Сергей по сценарию, который утвержден заказчиком.

"Везде есть сценарий: на него я и ориентируюсь. В любом случае заказчик сначала звонит и уже напрямую договаривается с моим представителем обо всех условиях работы", — высказался музыкальный критик.

Соседов не скрывает, что ему нравится выступать на корпоративах. Ведущий чувствует, что публика любит его и ждет.