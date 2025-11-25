Экс-участник «Дома-2» Чуев прокомментировал обвинения в мошенничестве

Бывший участник «Дома-2» Андрей Чуев прокомментировал обвинения в мошенничестве. По его словам, он не был в курсе претензий, однако теперь планирует обратиться в суд по поводу клеветы.

© Соцсети

— Нет, меня никто ни в чем не обвиняет. Если есть официальные обвинения, я буду реагировать. А если буду на каждую «бабку на лавке» реагировать, то, наверное, я действительно в чем-то виноват, — передает слова Чуева Starhit.

Ранее Чуева и актера Евгения Булку заподозрили в крупном мошенничестве, связанном с частной школой в ОАЭ. По словам пострадавших, россияне вложили около 100 миллионов рублей в развитие проекта, после чего организаторы исчезли. Среди потерпевших оказались и российские учителя. Они сообщили, что ехали в ОАЭ ради полного пакета релокации, включая жилье, визы и разрешение на работу. Сейчас педагоги и родители обращаются за поддержкой в посольство.

